Komende week in Uit met Esther: De Gelderse Modelspoordagen in Herwen, Henk Schiffmacher en het standbeeld van EIbert den Herder.

ARNHEM - Esther gaat deze week het theater uit en brengt een bezoek aan de Gelderse Modelspoordagen in Herwen. Henk Schiffmacher stapt juist het theater in met zijn voorstelling "Schiffmacher vertelt" en belicht Pieter het standbeeld van Eibert Den Herder, de man die in het verzet ging tegen de komst van de Afsluitdijk.

De Gelderse Modelspoordagen In Herwen

Voorafgaand aan deze beurs, bezoekt Esther Ron Heyne, hij kreeg op 5 jarige leeftijd zijn eerste modeltrein van zijn vader. De hobby is hem met de paplepel ingegoten, zijn vader was al een liefhebber van modelspoorbanen en modeltreinen. Bij de Gelderse Modelspoordagen laat Esther zich rondleiden in de wereld van de modeltreinen, de banen de landschappen en nog veel meer.

Henk Schiffmacher gaat het podium op

Na jaren getatoeëerd te hebben, gaat Henk Schiffmacher het toneel op met de voorstelling "Schiffmacher vertelt". Hij heeft nog nooit op het podium gestaan en zijn grootste angst is dat hij ziek wordt en dat het hele circus niet door zou kunnen gaan. Grote steun en toeverlaat is zijn vrouw, zij is zijn privé chauffeuse, stylist en kijkt ook inhoudelijk mee naar het programma van Henk.

Harderwijk-Zuiderzeewet

Harderwijk aan zee. Ooit was dat zo. Harderwijk was een Zuiderzee-stad. Velen verdienden hier hun dagelijks brood aan die zee door middel van de visserij. Dat leven veranderde nadat een wet in de kamer werd aangenomen. Deze maand is het precies honderd jaar geleden dat de Tweede Kamer de Zuiderzeewet aannam. Die wet zorgde ervoor dat de Zuiderzee afgesloten werd. Door de Afsluitdijk. En dat delen ingepolderd werden. En zo raakte Harderwijk zijn zee kwijt. En kreeg het nieuwe overburen: de provincie Flevoland.

Voor het stadhuis van Harderwijk staat een beeld van één van de grootste tegenstanders van de afsluiting van de Zuiderzee: Eibert den Herder. Ondernemer. Hij had een vismeel- en visconservenfabriek en zag zijn nering ten onder gaan. Hij verzette zich met hand en tand. Maar het mocht niet baten.

Maar ondertussen bereikte hij wél iets anders. Hij zorgde dat er een vaargeul kwam en begon in 1925 met de Holland-Veluwelijn, een bootverbinding met Amsterdam. Zo legde hij de basis voor Harderwijk als toeristische stad. Voor die rol werd hij geëerd met dat beeld van de hand van kunstenaar Hans Mes.

De zoons Den Herder gingen verder op de weg die hun vader ingeslagen was. De verzameling zeezoogdieren van zoon Frits vormde uiteindelijk de basis van het Dolfinarium.