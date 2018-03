Deel dit artikel:











Luchtalarm gaat niet af door technische storing Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - In een groot deel van Gelderland is om 12.00 uur de maandelijkse luchtalarmsirene niet afgegaan. De oorzaak is een technische storing.

Het gaat om twee veiligheidsregio's: Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden. Als daar daadwerkelijk een calamiteit was gebeurd, was er wel een NL-Alert verstuurd. Dat is het waarschuwingssysteem vanuit de overheid. Steeds meer mobieltjes ontvangen NL-Alert automatisch. Op andere toestellen moet de gebruiker het systeem zelf installeren. Over een paar jaar zal de sirenetest op elke eerste maandag van de maand helemaal verdwijnen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl