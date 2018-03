Alstublieft, de 'praatplaat' voor laaggeletterden van het CDA

TIEL - Het CDA Tiel heeft een ‘praatplaat’ laten maken: een getekende versie van het verkiezingsprogramma. Hiermee willen zij op een eenvoudige manier de speerpunten uit het programma laten zien. De plaat is bedoeld voor iedereen en vooral geschikt voor mensen die de Nederlandse taal niet zo goed beheersen en voor mensen die moeite hebben met lezen.

Yvonne Son-Stolk, lijsttrekker van het CDA Tiel: 'Het idee ontstond nadat het officiële verkiezingsprogramma gereed was. Wij waren blij met het hoe het boekje met het programma eruit zag, maar beseften ook dat als je wilt weten wat onze speerpunten voor de komende vier jaar zijn, je best veel moet lezen. Met de praatplaat kun je in een oogopslag zien wat onze speerpunten zijn.'

Lastig

'Ik heb dyslexie',vervolgt Yvonne. 'Als je niet goed kunt lezen en/of schrijven, dan moet je veel meer moeite doen om mee te komen en dat is soms bijzonder lastig”.

'Wat de plaat extra leuk en aantrekkelijk maakt zijn de herkenbare punten van onze gemeente. Zo staan het standbeeld van de Roeier in Zennewijnen erop, de voetballers van VV Wadenoijen, de speeltuin in Kapel-Avezaath en Flipje, het Vogeleilandje en het Waterplein in Tiel.'

Eenvoudige weergave

'We hebben de praatplaat inmiddels op verzoek verstuurd naar woon-zorgvormen voor mensen met een verstandelijke beperking en hebben de platen uitgedeeld tijdens bezoeken aan scholen, voor de jongeren die straks voor het eerst mogen stemmen. We merken dat een eenvoudige weergave van onze speerpunten enorm gewaardeerd werd.'

De praatplaat is de vinden op de Facebookpagina van het CDA Tiel en op de website van de partij. Op verzoek kan het worden toegestuurd. Stuur dan een e-mail naar CDA.lokaal.in.tiel@gmail.com.