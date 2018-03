Deze overvaller sloeg toe bij drie cafetaria's in Apeldoorn

APELDOORN - De politie heeft een foto online gezet van een man die vorig jaar drie overvallen zou hebben gepleegd in Apeldoorn. Alle drie de keren gebeurde dat in een cafetaria. Het lijkt er nu op dat het om dezelfde dader gaat.

De dader maakte bij alle overvallen een geldbedrag buit. De eerste was in maart vorig jaar. Hij liep toen met een vuurwapen Cafetaria Charly aan de Eglantier binnen. In april was het raak bij een Charly-vestiging aan het Musketiersveld. En de derde overval was bij Cafetaria Gildenhof aan de Snijdersplaats.

De politie is nog steeds op zoek naar tips. Op bewakingsbeelden was te zien dat de dader op de fiets kwam. Mogelijk woont hij dus in de buurt van de cafetaria's.