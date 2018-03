Deel dit artikel:











De Bram Som-kous, loop jij er al mee? Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Bram Som liep ermee op het EK in 2006 en daarom werd hij in eerste instantie ook wel de Bram Som-kous genoemd. We hebben het hier over de compressiekous. Wat is het eigenlijk?

Dat wordt wel duidelijk in het onderstaande filmpje. Maar heeft elke zelfrespecterende hardloper nou zo'n sok? 'Nee, dat is wat te veel. De hardloper is hem aan het ontdekken.'