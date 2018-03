PRO21 Nijkerk komt met folder voor laaggeletterden

NIJKERK - De Nijkerkse partij PRO21 heeft een verkiezingsfolder voor laaggeletterden gemaakt. Volgens de partij heeft 5 tot 8 procent van de inwoners van die gemeente moeite met lezen en schrijven. Voor het schrijven van de folder is de Stichting Lezen & Schrijven benaderd.

“PRO21 vindt het belangrijk mensen goed en laagdrempelig te informeren. Ook over wat PRO21 belangrijke punten vindt voor de verkiezingen”, aldus kandidaat raadslid Linda de Wals. Yassin el Banoudi, ook kandidaat raadslid voor PRO21, vult aan: “Iedereen hoort er namelijk bij. En iedereen moet een mening kunnen vormen over ons programma”.

Bibliotheek

Beide kandidaat-raadsleden, vergezeld door wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh, boden daarom op zondag 4 maart een extra folder aan aan Dhr. Zuidhof, directeur van de bibliotheek Nijkerk.

De folder is zodanig vormgegeven, dat hij toegankelijk is voor lager geletterden. Hij is beschikbaar in de bibliotheek in Nijkerk en Hoevelaken. Ook op andere plekken komt de folder beschikbaar.