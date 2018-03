Deel dit artikel:











Discussieavond Zaltbommel over huisvesting arbeidsmigranten

ZUILICHEM - De PvdA/GroenLinks in Zaltbommel organiseert vrijdag een discussieavond over de huisvesting van arbeidsmigranten. In die gemeente ontstond ophef toen er plannen gemaakt werden voor grootschalige huisvesting van Oost-Europese werknemers.

Volgens Pvda/GroenLinks worden er in de Bommelerwaard op grote arbeidsmigranten en seizoensarbeiders gehuisvest. Dat gebeurt deels legaal, maar ook illegaal. En dat zorgt voor aanzienlijke problemen. Enkele tuinders proberen momenteel de bestaande regels te ontwijken en willen arbeidsmigranten huisvesten op een manier die de komende jaren voor grote problemen gaat zorgen, zo merkt de partij. Dat wil PvdA/GroenLinks voorkomen. Strenge voorwaarden Zelf is de partij tegenstanders van grootschalige huisvesting en van de PvdA/GroenLinks mogen arbeidsmigranten en seizoenswerkers op beperkte schaal bij tuinders gehuisvest worden of onder strenge voorwaarden in gewone huizen. De discussieavond is in dorpshuis Den Ham in Zuilichem en begint om acht uur. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl