Jumbo en Coop nemen Emté over

PUTTEN - Supermarktketen Emté met vooral vestigingen in Gelderland, wordt overgenomen door branchegenoten Jumbo en Coop. Daarvoor is 410 miljoen euro betaald.

Nu is Emté nog van groothandelsbedrijf Sligro. De supermarktketen heeft 130 filialen. In Putten is een distributiecentrum. Ook een vleesverwerkingsfabriek in Enschede en het hoofdkantoor in Veghel worden overgenomen.

Bij supermarktketen Emté, die vorig jaar een omzet behaalde van 828 miljoen euro, werken 6200 mensen. Zij komen in dienst van Jumbo en Coop.