De Graafschap doet geen aangifte na rellen in Deventer

DOETINCHEM - Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap laat weten dat de club geen aangifte gaat doen naar aanleiding van de rellen op het veld van Go Ahead Eagles.

Aanhangers van Go Ahead vielen zondag na de wedstrijd spelers van De Graafschap aan. Op het veld werd geschopt en geslagen. Ostendorp is blij dat de spelers niks is overkomen bij de rellen.

'Ze hebben elkaar beschermd en zijn allemaal veilig in de kleedkamer terechtgekomen. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Ze zijn wel ontzettend geschrokken', blikt hij terug. 'Ik heb geen beeld hoe het met de stewards is, die vraag kan Go Ahead beter beantwoorden. We laten het nu even indalen en gaan er met elkaar over spreken.'

'Het is aan Go Ahead en de KNVB'

Binnen de club is gesproken over het doen van aangifte, maar daar is Ostendorp geen voorstander van. 'Het is aan Go Ahead en de KNVB om maatregelen te nemen. Go Ahead heeft een statement gemaakt en daaruit blijkt dat zij er heel serieus mee omgaan.'

De directeur is wel te spreken over het gedrag van de eigen supporters. 'Ons uitvak heeft zich voortreffelijk gedragen. Het gaat mis door een paar supporters van Go Ahead. Je weet nooit of de situatie van twee jaar geleden hierbij ook een rol heeft gespeeld. Wij vonden toen al dat je van het veld en van de spelers af moet blijven en dat vinden we nu nog steeds. Maar daarom is het nu een risicowedstrijd geworden, die op zondag moet worden gespeeld. Bij ons was dat eerder dit seizoen ook zo, toen is alles goed gegaan.'

De vraag is of er nog wel uitpubliek mee kan naar dit soort wedstrijden. 'Ons uitgangspunt is dat het wel moet kunnen. Het publiek in de Adelaarshorst zit dicht op het veld, vergelijkbaar als met ons stadion. Dat is heel mooi en doet Engels aan.'

