Zweefvliegtuig en aanhanger gaan in vlammen op

DEELEN - In Deelen (gemeente Ede) is zondagavond laat een aanhanger met daarin een zweefvliegtuig afgebrand.

Het ging mis op de Delenseweg. De bestuurder reed met zijn combinatie richting Arnhem toen er door nog onbekende oorzaak vonken ontstonden bij een van de wielen van de aanhanger. Het gevolg was dat zowel de aanhanger als het zweefvliegtuig in brand vlogen.

Toen de brandweer arriveerde, was er geen redden meer aan. De auto raakte overigens niet beschadigd, want die had de bestuurder op tijd in veiligheid gebracht.