Drie gewonden bij grote vechtpartij in Apeldoorn

APELDOORN - Bij een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren in Apeldoorn zijn afgelopen weekeinde drie gewonden gevallen. Allen moesten voor behandeling naar het ziekenhuis, meldt de politie.

De jongeren kregen het in de nacht van zaterdag op zondag met elkaar aan de stok. In de Vosselmanstraat, ter hoogte van de Roggestraat, ontaarde de ruzie in een vechtpartij waarbij rake klappen werden uitgedeeld.

Drie jongeren raakten gewond aan hun gezicht. De slachtoffers moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. Een man werd aangehouden voor openlijke geweldpleging. De politie is op zoek naar getuigen.