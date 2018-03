Deel dit artikel:











Milieustraat Nijkerk weer open na brand Foto: Persbureau Heitink

NIJKERK - De milieustraat van de gemeente Nijkerk gaat maandagochtend weer open voor het publiek. Door een brand in de nacht van vrijdag op zaterdag in een loods van afvalverwerker Remondis was in de milieustraat waterschade ontstaan.

De milieustraat was zaterdag noodgedwongen dicht, omdat het water moest worden weggezogen, meldt de gemeente Nijkerk op haar website. Ook lag een brandslang voor de ingang. Zie ook: Milieustraat voorlopig dicht na uitbranden loods Nijkerk Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl