Video-oproep van burgemeester aan jeugdige stemmers in Berkelland

BORCULO - BERKELLAND - Jongeren in de gemeente Berkelland worden via een speciale video-oproep van burgemeester Joost van Oostrum opgeroepen om te gaan stemmen op 21 maart.

"Misschien denk jij wel, die ene stem wat doet het er toe? Jouw stem doet er zeker toe", aldus van Oostrum in de video. In de video legt de burgemeester van Berkelland uit waar een gemeente een rol in speelt en welke belangen daarbij spelen voor jongeren. Zo noemt hij het afsteken van vuurwerk of carbid en het in stand houden van hangplekken en skatebanen.



"Ik ga niet voorzeggen op wie je moet stemmen. Die keuze moet je zelf maken. Er is keuze genoeg!", besluit van Oostrum de video.