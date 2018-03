Al is de auto nog zo snel, de lasergun betrapt hem wel

CORLE - De politie in Winterswijk heeft zondag een jonge automobilist van de weg gehaald. De 18-jarige bestuurder uit Winterswijk overschreed de maximumsnelheid met ruim 80 kilometer.

De jongeman scheurde met 147 kilometer per uur over de Corleseweg, de weg tussen Lichtenvoorde en Winterswijk. De maximumsnelheid is daar 60 kilometer per uur.

Een agent met een lasergun die de snelheid van de wagen controleerde, liet de snelheidsduivel door collega's aan de kant zetten. Na de wettelijke correctie bleef een snelheidsoverschrijding van 82 kilometer per uur over.

De bestuurder is zijn rijbewijs kwijt. Verder kan hij een fikse boete tegemoet zien. Hoe hoog die bekeuring is, wordt beslist door het Openbaar Ministerie.