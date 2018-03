De Jong wil ook aandacht voor knappe prestatie De Graafschap

DEVENTER - Na afloop van Go Ahead-De Graafschap ging het vooral over de ongeregeldheden op het veld, maar trainer Henk de Jong wilde ook aandacht voor de prestatie van zijn ploeg.

"Ik heb gekeken naar een wedstrijd waarin we heel goed waren en terecht met 4-0 winnen. De jongens van ons vieren feest en wat er gebeurd is, moet niet. Maar klaar nu. Onze supporters hebben zich voorbeeldig gedragen, grote complimenten. Het vuurwerk was ook niet van onze supporters. Die hebben genoten in het hoekje en ik ben blij voor ze dat we hebben gewonnen."

De Graafschap kan nog een heel eind komen. "We zijn het voetbal aan het ontwikkelen. We zijn met iets bezig, de jongens zijn geweldig. We staan vijf punten voor onze doelstelling en we gaan zo door. We willen meedoen aan die nacompetitie en liefst een ronde overslaan."