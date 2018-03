Knokpartij op veld bij Go Ahead - De Graafschap

Op beelden van Fox is te zien dat Fabian Serrarens het aan de stok heeft met aanhangers van de tegenstander.

Het begon toen Myenty Abena een feestje wilden vieren voor het uitvak van De Graafschap. Daarop kwamen er fans van Go Ahead het veld op. De spelers van De Graafschap trokken zich terug en enkele fans van de thuisclub werden aangehouden.

'Ik wil er niet teveel over zeggen', was het commentaar van trainer Henk de Jong. 'We moeten het niet gekker maken dan het is, want dan beschadigen we clubs.'

Eerder werd het duel al tijdelijk stilgelegd, omdat fans van Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden.

Twee jaar geleden gebeurde het omgekeerde. Toen werden spelers van Go Ahead Eagles belaagd op de Vijverberg. Fans van Go Aheas Eagles schamen zich voor het gedrag van hun mede-supporters.