Batterijen waarschijnlijk oorzaak van brand Foto: RN7

NIJMEGEN - In een loods op de Binderskampweg in Nijmegen, in Neerbosch-West, brak zondagmiddag brand uit. Uiteindelijk viel de schade mee.

Waarschijnlijk waren batterijen de oorzaak van de brand, maar er wordt nog uitgebreid onderzoek gedaan. Niemand raakte gewond, maar de kantoren boven de loods en een naastgelegen pand hebben flinke roet- en waterschade.