Abena schrikt enorm van woedende fans Go Ahead

"Het loopt helemaal mis. Ik ga naar voren, maar we zagen al die supporters staan die over de hekken wilden. Onze supporters riepen mij en ik sta daar te feesten en voordat ik het wist lopen zes, zeven man het veld op. Dan zie je iedereen alle kanten op vliegen en dan moet je nadenken wat je gaat doen. En dat is elkaar beschermen. We hebben elkaar van het veld afgeholpen."

Dat was een flinke domper op de eclatante 4-0 zege van De Graafschap. "We denderen over ze heen en kregen het thuispubliek stil. We hebben laten zien wat we kunnen."