Serero: 'Ik weet niet of we PSV helpen, we helpen vooral onszelf'

ARNHEM - Vitessenaar Thulani Serero speelde tegen Ajax weer een van zijn betere wedstrijden. De oud-ajacied hielp Vitesse mede door zijn goede spel aan de winst (3-2) en zorgde daarmee ook dat een titel voor zijn oude ploeg weer ver weg lijkt.

Serero werd al eens kampioen met Ajax, maar zorgde vanmiddag met de 3-2 winst tegen de Amsterdammers er waarschijnlijk voor dat PSV er met de titel vandoor gaat. De middenvelder helpt zijn oude ploeg dus niet echt en PSV wel. 'Ik weet niet of wij PSV hebben geholpen, ik vind vooral dat wij onszelf hebben geholpen. Dit waren namelijk hele belangrijke punten om de play-offs voor Europees voetbal te halen. Daar zijn we nu weer een stapje dichterbij, maar we moeten hard blijven werken.'

Foto: Broer van den Boom

'Hard blijven werken'

Hard blijven werken, dat is wel het devies. Want dat is ook precies wat Vitesse langs Ajax hielp vandaag. 'Uiteindelijk hebben we het wel gedaan als een team, ook al gaven we het bijna weg aan het eind. Maar ik heb altijd gedacht dat we hier de drie punten zouden pakken. Dat was ook belangrijk, omdat we vorige week kostbare punten verloren bij VVV. We moesten het dus goedmaken hier in Arnhem.'