Fans Go Ahead vallen spelers De Graafschap aan

'Dit is wel een lekkere overwinning. Topclubs hebben het hier altijd moeilijk, maar dan moeten we wel alles uit de kast halen. We hebben hard gewerkt voor de overwinning en het is weer gelukt.'

Mede door Linssen zelf, die er dus twee maakte. Zowel de 2-0 als de 3-1. 'Mijn goals waren ontzettend belangrijk, net zoals tegen Feyenoord.' En met deze overwinning flikte Vitesse het om dit jaar twee keer van Ajax te winnen. 'Dat is heel bijzonder denk ik, dat is niet veel clubs weggelegd. Daar verdienen we wel een compliment voor.'

'Cruciale punten'

Dus gaat Linssen het ook lekker vieren vanavond. 'Ik ga met Bruns en de vrouwtjes een hapje eten en dan de bank op. Want dit zijn hele cruciale punten, we hebben ze laten liggen in de wedstrijden tegen mindere tegenstanders en moeten ze dan goedmaken in dit soort wedstrijden. Dat is niet makkelijk, maar het is ons wel gelukt.'