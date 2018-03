Geen restafval, kan dat? 200 gezinnen gaan het proberen

GELDERMALSEN - Bijna 200 gezinnen in het Rivierengebied gaan de komende 100 dagen proberen zo min mogelijk restafval te produceren. Het uiteindelijke doel is om 100 procent recyclebaar afval over te houden.

Het gezin van Grietje Holleman uit Culemborg start vandaag ook met het 100-dagenproject van afvalinzamelaar Avri. Grietje doet al veel aan afvalscheiding, maar ze denkt dat het nog beter kan.

Nu worden in het Culemborgse gezin al netjes het plastic, papier, gft, textiel en de batterijen gescheiden gehouden. Maar er is ook nog het nodige aan restafval. En met een gezin met vijf kinderen, van wie er nog twee in de luiers zitten, kan dat nog best oplopen.

Maar zelfs met de luiers valt het nog mee in het gezin van Grietje. Grietje en haar man Tjalling gebruiken in veel gevallen uitwasbare luiers. Veel werk, maar ze hebben het over voor een schonere wereld.

De komende 100 dagen hopen ze uit te vinden waar het nog minder kan met het restafval. En kan dat restafval dan ook op nul komen?

Duurzamere toekomst

Het project is van afvalinzamelaar Avri en heet '100 gezinnen 100 dagen 100 procent afvalvrij', maar ondertussen doen al bijna 200 gezinnen in het Rivierengebied mee. Avri wil met het project een duurzamere toekomst promoten met minder afval en meer grondstoffen. Veel recyclebaar afval is namelijk grondstof. Dat geldt voor bijvoorbeeld keukenafval, papier, plastic verpakkingen, metalen en drankkartons, glas, textiel of batterijen.

'Door deze materialen uit het restafval te houden en opnieuw te gebruiken, werken we aan een duurzame, circulaire economie', aldus de Avri. Ieder jaar ziet de afvalverwerker de berg restafval een stukje dalen.

Een gemiddeld huishouden in Nederland gooit 9 kilo restafval per week weg. In de gemeenten van Avri is dat 5,75 kilo per week. Al veel beter dan het landelijk gemiddelde, maar kan dat nog minder?

Er kunnen nog mensen deelnemen aan het project. Aanmelden kan nog tot en met 7 maart.