Ulft wordt twee dagen Iers

ULFT - De SSP-Hal op het DRU-terrein in Ulft verandert in het weekend van 10 en 11 maart in een klein stukje Ierland. Tijdens het evenement Let’s Go Irish kunnen bezoekers kennismaken met veel van wat de Ierse cultuur te bieden heeft.

'Het idee is ontstaan uit een vraag', vertelt organisator Dennis Jansen. Hij is al tien jaar actief in de Ierse muziek en kwam zo in contact met een medewerker van de SSP-Hal.

'Hij vroeg vorig jaar of het niet leuk was samen een beurs te organiseren rondom het thema Ierland. Ik vond het wel leuk om die uitdaging aan te gaan en gewoon eens te kijken hoe gaat het uitpakken', legt Jansen uit.

Shamrock

De kenmerkende Ierse uithangborden zoals de shamrock (het klavertje) , de harp en het donkere bier zijn tijdens Let’s Go Irish ook te vinden. 'Wat wij met name gaan doen is veel informatie geven op het gebied van cultuur, sport en voeding, omdat we eigenlijk die Ierse kenmerken daar zoveel mogelijk in terug willen laten zien.'



Bezoekers kunnen meedoen met een harpworkshop, maar er is ook een Ierse dansgroep aanwezig. Behalve de demonstraties en workshops is er ook een markt met Ierse producten zoals handwerk, biologische producten en iemand die cd’s verkoopt met Ierse muziek.

Jansen: 'Verder hebben we een mobiele traditionele Ierse pub waar lezingen worden gegeven, er zijn rugbywedstrijden te zien en er is live-muziek van The Lowland Paddies, een hele traditionele Nederlands-Ierse band.'

Let’s Go Irish valt in het weekend voor St. Patricks Day, de Ierse nationale feestdag op 17 maart.