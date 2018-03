Het huis van Rembrandt maar dan heel, heel klein

Op de Dolls House Nederland Show zijn niet alleen liefhebbers uit eigen land afgekomen, maar ook uit Duitsland, Frankrijk, Spanje en zelfs Thailand. Allemaal vergapen ze zich aan de opgestelde poppenhuizen of de miniatuurmeubeltjes die daarvoor zijn gemaakt.

Geen man nodig om een kast te versjouwen

'Klein vertedert. Je kunt een eigen kamer inrichten zonder dat je je man nodig hebt, als je een kast moet versjouwen,' verklaart Rita de fascinatie van mensen voor poppenhuizen. Toch is de poppenhuiswereld volgens haar niet alleen een vrouwenwereld: 'Nee nee, je ziet hier net zoveel mannen als vrouwen lopen. De meeste mannen bouwen. De vrouwen richten in.'

Hoogtepunt van de beurs is een poppenhuis waar maar liefst drie jaar aan gebouwd is. Het is het tot in het kleinste detail nagebouwde huis van de beroemde schilder Rembrandt. Alles is in verhouding 1:12, met de hand gemaakt en geschilderd.

'Ja, dit vloertje heb ik eerst gekleid,' zegt Simone Karsbergen, terwijl ze naar een kamertje wijst waarin allemaal kleine groene tegeltjes van een halve centimeter bij een halve centimeter op de vloer liggen. 'Ik heb de boel geschilderd, zodat het net lijkt op antiek groen glazuur. Daarna heb ik het gevoegd en gelakt. Ik ben gewoon heel trots op het resultaat.'

Het is net als in het gewone leven

Veel vrouwen vergapen zich aan het Rembrandthuis. Ze doen inspiratie op voor hun eigen poppenhuizen. De waarde van het Rembrandthuis wordt geschat op 20.000 tot 30.000 euro.

Toch hoeft het poppenhuis geen dure hobby te zijn. 'Je kunt het net zo duur maken als je wilt,' zegt Rika van Nellestijn. 'Je kunt met heel mooi hout werken. Je kunt hele dure meubels kopen, of goedkope. Het is net als in het gewone leven. Je hebt de Lidl en de Albert Heijn. De Hema of de Bijenkorf en dat is hier ook.'