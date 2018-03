Lente overvalt de winter; 12 graden in Gelderland

Gelderland trok er vandaag massaal op uit, sommige waaghalzen dachten dat het ijs nog sterk genoeg was.

Zie ook: Schaatsers slaan advies in de wind en gaan ijs op

In Arnhem zakte een vrouw door het ijs, omdat ze haar hond van het ijs wilde halen. Verder waren er op een aantal plekken in de provincie problemen met de waterleiding, zoals in Arnhem-Noord.

Zie ook: Vrouw zakt door ijs in Arnhem

Het leek wel of de lente opeens was begonnen. Mensen zochten het terras op en menigeen die in de zon zat, durfde het aan de jas uit te doen. Op onze pagina op Facebook deelden lezers foto's van de zonnige en 'warme' dag.

'Op een stronk in het zonnetje'

'Tijdens de wandeling langs de Ooijse dijk even heerlijk op een stronk in het zonnetje langs het water gezeten', meldde Ria Schel uit Ooij. En Ingrid Pasman in Brummen liet weten: 'Met koffie in de opening van de voordeur.'

In Tiel vond Els van Os de tijd rijp voor een softijsje.

En waar de temperatuur een gat in de lucht springt, wordt ook getreurd. 'Onze ijsbaan smelt langzaam weg', aldus Corina van Soelen.

Op de meeste plekken kwam de temperatuur zondagmiddag in de dubbele cijfers. Arnhem, Nijmegen, Doetinchem tikten ruim de 12 graden aan, Oldebroek (10,2) en Culemborg (11,1) weerden zich ook kranig.

Inwoners van Heerde kwamen er een beetje bekaaid vanaf met 9,9 graden.

Bron: het weer actueel