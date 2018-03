Rus Leonid Sloetski kandidaat voor trainersfunctie Vitesse

ARNHEM - Vitesse is in gesprek met Leonid Sloetski om Henk Fraser op te volgen als hoofdtrainer. Dat bevestigt technisch directeur Marc van Hintum. Ook Jaap Stam van het Engelse Reading is in de race.

De 46-jarige Rus werkte eerder bij het gerenommeerde CSKA Moskou waarmee hij ook landskampioen werd. Zijn laatste club was het Engelse Hull City waar Sloetski geen succes had. Hij was ook bondscoach van Rusland. De markante trainer werd onlangs gespot bij een duel in Londen van Chelsea waar hij geflankeerd werd door algemeen directeur Joost de Wit en Van Hintum op de hoofdtribune.

Roman Abramovitsch

Van Hintum laat doorschemeren dat het voor de Arnhemse club misschien wel eens verstandig is om een trainer uit het buitenland te halen met veel ervaring. In het voordeel van Sloetski is wellicht ook dat hij een goede bekende van Roman Abramovitsch die al jaren de grote baas is van Chelsea. Vitesse onderhoudt sinds de overname een samenwerkingsverband met de Londense topclub.

Vrije hand voor Van Hintum

'Sloetski is zeker een kandidaat. We hebben ook al met hem gesproken', bevestigt Van Hintum. 'Maar je kunt zeker niet zeggen dat hij ook de belangrijkste kandidaat is. We praten ook nog met anderen.' Volgens Van Hintum heeft hij als technisch directeur de vrije hand om een opvolger voor Fraser aan te stellen en wordt dat niet van bovenaf bepaald door eigenaar Chigirinsky of Valeri Oyf die in de Raad van Commissarissen zit van Vitesse. Wel is het zo dat de Russen 'mee willen praten en denken' met Vitesse zoals De Wit al meerdere keren aangaf.

Jaap Stam van het Engelse Reading is ook in de race om hoofdtrainer te worden in Arnhem. Bij Reading was Roy Beerens nog speler tijdens de eerste seizoenshelft. De beste papieren lijken echter in handen te zijn van Sloetski. Van Hintum kon niet zeggen wanneer hij de aanstelling van een nieuwe coach verwacht bij Vitesse.