Verstoppertje spelen in het park; pas op een granaat!

ARNHEM - Een gezin heeft zondagochtend in Park Sonsbeek in Arnhem mortiergranaten gevonden, waarschijnlijk gaat het om exemplaren uit de Tweede Wereldoorlog.

Ze werden aangetroffen bij de ronde weide in het park. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse en zette een deel van het park af.

Sigrid van Gestel speelde met haar man en beide kinderen verstoppertje in het Arnhemse park. 'Ik zat met mijn jongste van 3 achter een boom toen mijn man plotseling zei dat we heel snel aan de kant moesten gaan. Mijn man heeft bij Defensie gezeten, dus hij zag het meteen', legt Van Gestel uit. 'Hij stond er bijna bovenop.'

Haar echtgenoot zei ook dat niemand de explosieven mocht aanraken. Wel werd meteen de politie erbij gehaald. Van Gestel: 'Er kwam snel een specialist bij en die begon meteen over explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.' De politie schakelde vervolgens de EOD in.

Spullen van verzamelaar

Het gezin kreeg te horen dat de oude munitie vermoedelijk afkomstig is van een verzamelaar die de spullen had begraven. Niet alleen trof de familie in Sonsbeek 3 mortiergranaten aan, maar ook 2 PIAT-projectielen (munitie voor een draagbare mortier) en 2 handgranaten.

'Mijn oudste van 10 vond het nogal spannend, hij wilde eigenlijk snel naar huis, maar daarna was het toch wel een leuk avontuur', aldus Van Gestel.

De EOD heeft de explosieven elders tot ontploffing gebracht. Volgens de dienst is er geen gevaar geweest voor de mensen in Park Sonsbeek.