Vrouw zakt door ijs in Arnhem

ARNHEM - In Arnhem is zondagmiddag een vrouw door het ijs gezakt nadat ze probeerde om de hond van het ijs te halen. De vrouw kon door de politie uit het water worden gehaald.

In eerste instantie werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die kwam niet ter plaatse. De brandweer heeft zich daarna over de vrouw ontfermd en ze is nagekeken in de ambulance.

Met de hond gaat het goed.