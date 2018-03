Vitesse stunt opnieuw tegen Ajax en bewijst zichzelf goede dienst

EINDSTAND VITESSE - AJAX: 3-2

90+3': Afgelopen! Vitesse stunt opnieuw tegen Ajax.

90': Drie minuten extra tijd.

89': Vitesse staat nu met de rug tegen de muur. Kunnen de Arnhemmers dit volhouden?



85': Maar nu moet Pasveer toch capituleren. Siem de Jong tikt de 3-2 binnen van dichtbij.

83': De uitblinker van vandaag gaat van het veld. Linssen wordt vervangen door Castaignos.

82': En dat is drie op een rij voor Pasveer. Nu is het weer Cassiera die zich er doorheen wurmt, maar weer staat Pasveer op de goede plek.

78': Nu Neres met een grote kans, maar Pasveer let weer goed op en pakt de bal met de voeten.

75': Kansje voor Cassiera, maar Pasveer tikt de bal over de achterlijn.

71': GOAL! Bryan Linssen blinkt weer uit, net zoals hij tegen Feyenoord deed. Nu maakt hij twee goals tegen Ajax. Hiermee lijkt het duel toch wel beslist.

67': Vitesse komt onder druk te staan. Fraser wil de boel dichttimmeren. Beerens verlaat het veld, Van der Werff komt erbij.

62': En niet veel later schiet de andere invaller, Younes, op de paal.

61': GOAL! En die wissels lijken meteen succes te hebben. Uit een hoekschop kopt Cassiera Ajax weer terug in de wedstrijd: 2-1.

59': Ajax-trainer Ten Hag probeert wat te herstellen, hij voert een dubbele wissel door.

57': GOAL! Na geklungel door Wöber bij Ajax achterin is de sluwe vos Bryan Linssen de slimste. Hij verovert de bal en schiet de bal hard achter doelman Onana.

55': Na een korte behandeling kan de Engelsman wel weer verder.

54': Mason Mount grijpt al een tijdje naar zijn gezicht, waarin hij vermoedelijk geraakt is. Hij gaat er nu ook bij zitten.

50': Ajax probeert wat druk te zetten, maar de ploeg komt nog niet verder dan een afstandsschotje van Justin Kluivert.

45': We gaan weer beginnen. De Rus Karavaev komt erin voor Faye.

45': Rust!

45': Weer een kansje. Veltman levert de bal heel slordig in bij Matavz. Het schot van de spits mist alleen kracht.

39': Hoewel Ajax, vooral in de beginfase, nog weleens gevaarlijk werd. Hoeft Pasveer zich nog niet echt in te spannen.

34': En uit een hoekschop kopt Miazga goed in, maar de bal wordt van de doellijn gehaald.

31': Vitesse komt er af en toe rap uit. Linssen had daardoor de 2-0 op zijn schoen, maar zijn schot was niet best.

26': Kans voor Ajax uit een hoekschop, een kopbal van Veltman, gaat maar net naast.

22': Een domme overtreding van Faye komt hem op een gele kaart te staan. En niet geheel onbelangrijk: een vrije trap op een mooie positie voor Ajax. Maar die vrije trap zeilt naast de goal.

16': GOAL! Navarone Foor pakt de bal op op bijna 25 meter van de goal en besluit eens uit te halen. Dat is de goede keuze de bal gaat op prachtige wijze de bovenhoek in.

11': Ajax is vooralsnog de ploeg met het meeste balbezit in GelreDome. Vitesse kreeg zojuist een hoekschop, maar een kopbal van Kashia leverde geen gevaar op.

6': Voor Thulani Serero is het natuurlijk een speciale wedstrijd. De middenvelder speelde jarenlang voor Ajax.

1': We zijn begonnen.

14.30 uur: De spelers van Vitesse en Ajax komen onder begeleiding van vuurwerk en vlaggen het veld op.

14.28 uur: Dan even iets van heel andere orde. Er hangen verschillende doeken voor Vitesse's clubicoon Theo Bos. Bos overleed afgelopen woensdag vijf jaar geleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

14.24 uur: En bij hun ronde langs het veld krijgen zij een minutenlange staande ovatie.

14.20 uur: Om de beurt krijgen beide voetballers een foto uitgereikt met een mooi moment van hunzelf in het geel-zwart.

14.15 uur: Milot Rashica en Marvelous Nakamba gaan zo afscheid nemen van Vitesse. Rashica maakte deze winter de overstap naar Werder Bremen in Duitsland. Nakamba vertrok al in de zomer al naar Club Brugge.

14.10 uur: Tim Matavz, de clubtopscorer van Vitesse, is dus weer terug in de punt van de aanval. Kan hij vandaag meteen toeslaan?

14.05 uur: Navarone Foor speelde als een van de weinige Vitessenaren een goede wedstrijd bij VVV. Hij houdt daar dan ook een basisplaats aan over voor vandaag.

14.00 uur: De reserves van Vitesse trappen een balletje, onder wie dus nu ook weer Luc Castaignos. De spits scoorde één keer in zijn vier wedstrijden die hij kreeg tijdens de schorsing van Matavz.

13.55 uur: De spelers van Ajax inspecteren het veld alvast. Maar ze zullen tot de conclusie komen dat het geen best veld is.

13.50 uur: Het dak is open en daar zal vandaag niemand over zeuren. In plaats van de ijskou van de afgelopen dagen, lijkt het nu ineens wel lente.

13.45 uur: De opstelling van Vitesse is bekend. Tim Matavz keert terug na zijn vier wedstrijden schorsing, daardoor zit Castaignos weer op de bank. Ook verliest Thomas Bruns zijn basisplaats aan Navarone Foor.

Opstelling: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Mount, Serero, Foor; Beerens, Matavz, Linssen.

13.40 uur: En door de belangstelling voor dit duel, is er natuurlijk ook veel politie op de been.

13.35 uur: Veel belangstelling bij de aankomst van de bus van Ajax. Iedereen lijkt een glimp op te willen vangen van de Amsterdamse voetballers.