De Graafschap haalt uit tegen Go Ahead met 4-0

DEVENTER - De Graafschap boekte een hele eenvoudige zege uit tegen Go Ahead Eagles. Het werd 0-4 en dat was nog een milde afspiegeling van de krachtsverhoudingen.

90e: Het zit erop: 0-4, dikverdiend.

89e: En Henk de Jong zag dat het goed was.

84e: Een dubbele wissel: Andrew Driver en Sjoerd Ars komen erin, Jordy Tutuarima en Fabian Serrarens gaan eraf.

80e: Olijve maakt bijna 0-5 en de fans van Go Ahead hebben nog een rookbommetje over.

77e: Een onnodige gele kaart voor Sven Nieuwpoort.

76e: Het is onrustig in het vak naast het uitvak, waar het feest is.

75e: Youssef El Jebli meldt zich als vervanger van Tarik Tissoudali.

72e: En de vernedering wordt groter, 0-4 door Serrarens op aangeven van Diemers.

70e: Dit spandoek van supporters van De Graafschap wordt aardig waargemaakt. De sterk spelende Diemers zorgde bijna voor nummer vier.

65e: Na een prachtige aanval maakt Tissoudali het heel beheerst af: 0-3

64e: Mark Diemers en Daryl van Mieghem, de spelers die het meest scoren dit seizoen namens De Graafschap.

61e: De fans van Go Ahead uiten hun onvrede met teksten als "Wij willen bloed, zweet en tranen" en "Schaam je kapot".

57e: Na goed werk van Tarik Tissoudali maakt Frank Olijve 0-2, zijn eerste doelpunt namens De Graafschap.

54e: Tissoudali mag randje buitenspel door, maar rondt niet af. Dit soort kansen missen kan De Graafschap nog lelijk opbreken.

51e: Mark Diemers kapt doelman Stevens uit, maar Schenk haalt zijn inzet van de lijn.

49e: Fabian Serrarens raakt vanuit een moeilijke hoek de paal.

46e: De tweede helft begint.

45+3: De Graafschap leidt bij rust met 1-0 en dat is terecht.

44e: Tissoudali dribbelt even en schiet dan net naast.

40e: Vandaag overigens geen enkele speler uit de eigen opleiding in de basis bij De Graafschap. Twee jaar geleden was nog meer dan de helft van de basis eigen jeugd.

38e: Go Ahead dringt wel wat meer aan.

36e: Lars Nieuwpoort is even geveld na een kopduel, maar de verdediger keert snel terug binnen de lijnen.

33e: De Graafschap controleert de wedstrijd, maar neemt wat minder initiatief.

29e: Eerste gevaar van Go Ahead, Suk schiet voorlangs.

26e: Een ongelukkige middag voor oud-Graafschapper Sam Hendriks, die er geblesseerd af moet.

25e: Tarik Tissoudali krijgt geel vanwege het wegtrappen van de bal.

23e: Jordy Tutuarima speelt goed en met een knotje.

16e: De dikverdiende 0-1 valt: na goed werk van Jordy Tutuarima rondt clubtopscorer Daryl van Mieghem af.

13e: Een vrije trap van Mark Diemers wordt net over getikt door doelman Stevens. De Graafschap domineert heel nadrukkelijk.

11e: De sfeer zit er nog wel in bij de fans van De Graafschap.

7e: Mytenty Abena waagt zich aan een omhaal, die `net naast gaat.

4e minuut: Direct druk van De Graafschap.

14.44 De wedstrijd wordt weer hervat.

14.40 Go Ahead-trainer Jan van Staa roept de supporters op om er een geweldige voetbalmiddag van te maken zonder vuurwerk.

14.32 De wedstrijd wordt meteen gestaakt vanwege vuurwerk op het veld. Met name veel gele en rode rook. Filip Bednarek probeert tevergeefs te blussen.

14.30 In een mooie voetbalsfeer begint de wedstrijd.

14.27 En de mascotte is uiteraard ook een zeearend.

14.23 Zeearend Harly zit er heel rustig bij in het lentezonnetje. Maar soms ontsnapt de roofvogel ook. Zo meldde hij zich ooit in een achtertuin vlakbij het stadion. Daar was een barbecue gaande en Harly stortte zich daar niet op het vlees, maar hij deed zich tegoed aan de sausjes.

14.19 En nog even tussen de spelers.

14.16 Trainer Henk de Jong heeft ook honger naar de bal.

14.12 In de play-offs om promotie en degradatie waren hier de laatste jaren wisselende resultaten. Een 1-0 zege in 2015 en een 4-1 nederlaag in 2016.

14.08 De Graafschap wordt vanmiddag gesteund door zo'n 400 fans.

14.04 Sjoerd Ars zal toch een beetje balen dat hij op bekend terrein niet in de basis begint.

13.55 De spelers van De Graafschap zijn bezig aan de warming up.

13.44 In Doetinchem werd het eerder dit seizoen 1-1 in een hele aantrekkelijke wedstrijd.

13.32 Het stadion ligt in een woonwijk, dat blijft uniek.

13.25 De Graafschap begint zonder Sjoerd Ars, die een verleden heeft bij Go Ahead.

13.22 De opstelling van De Graafschap is zoals verwacht:

Bednarek; Abena, Sven Nieuwpoort, Lars Nieuwpoort, Tutuarima; Olijve, Diemers, Klaasen; van Mieghem, Serrarens, Tissoudali.

13.20 Afwezig bij De Graafschap is voorzitter Martin Mos, tot zijn eigen irritatie. Geen sigaartje dus vanmiddag in Deventer.

13.15 Voor De Graafschap is de echte derby tegen Vitesse en voor Go Ahead tegen PEC Zwolle. Maar bij gebrek aan die tegenstanders is dit dus de derby voor dit seizoen. De fans van Go Ahead waren onlangs al met rode en gele verf actief bij De Vijverberg.