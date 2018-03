Deel dit artikel:











In gesprek met Bert de Lange en Monique Reinders van het CDA Rheden

RHEDEN - In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komen alle lijsttrekkers van de politieke partijen langs in de radiostudio van Studio Rheden. Elke week mogen twee partijen in het Rhedens Magazine hun partijprogramma verdedigen.

Luister hier het gesprek met lijsttrekkers Bert de Lange en Monique Reinders van het CDA Rheden terug. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl