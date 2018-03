Atletiektalent Jasmijn Lau is verslaafd aan hardlopen

De atlete uit Velp werd al uitgeroepen tot grootste talent van Nederland. "Een hele eer, maar op zich maakt het niet veel verschil. Wel motiverend en heel leuk. Maar er zijn heel veel talenten en het is moeilijk te vergelijken. Het is meer een bijzaak."

Op de trainingen in Warnsborn geeft ze vaak teveel gas en moet haar trainer Honoré Hoedt haar vaak afremmen. "Uit de testen komt vaak dat ik iets te hard loop. Het voelt dan voor mij dat ik heel traag ga en dan ga ik liever iets harder. Ik word echt helemaal gek als ik niet kan lopen. Dan word ik heel chagrijnig. Het is gewoon een verslaving, ik word er heel gelukkig van."

"Ik ben echt begonnen toen ik zes, zeven was. Ik was altijd al door de straat heen en weer aan het rennen. Toen zei een buurmeisje dat ik bij een atletiekvereniging moest gaan. Honoré Hoedt liet mij een keer mee trainen op Papendal. Toen zei hij dat er een heel goed meisje aan zou komen. Dat was dus Sifan Hassan. Echt heel vet. Ooit wil ik de Olympische marathon lopen. Alleen op de baan vind is saai, ik loop ook graag op de weg."