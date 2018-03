18-jarige man aangehouden vanwege mishandeling

APELDOORN - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 3.50 uur een 18-jarige man aangehouden vanwege een mishandeling.

De politie kreeg rond die tijd een melding dat er een vechtpartij was op de Vosselmanstraat in Apeldoorn. Daar trof de politie een gewonde 21-jarige man uit Waalre aan. Hij bloedde hevig en is naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk met een gebroken neus.

Een getuige wees de 18-jarige, waarvan het niet duidelijk is waar hij woont, aan als verdachte. Hij is aangehouden en vastgezet.