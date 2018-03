Politie voorkomt straatrace op snelweg

WEHL - De politie zegt in Wehl een illegale straatrace te hebben voorkomen. Veertig automobilisten hadden zich verzameld op een bedrijventerrein bij de snelweg.

Een groep automobilisten probeerde ervandoor te gaan, daarop besloot de politie het bedrijvenpark te vergrendelen zodat de auto's konden worden gecontroleerd.

Onderzoek bij de bestuurders en hun auto's leverde niets op. Een van de automobilisten trapte alsnog het gaspedaal flink in. Hij reed met 197 kilometer per uur over de A18, zijn rijbewijs is ingevorderd.