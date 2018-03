Brandweer blust rietbrand, maar schuurtje brandt af

OOSTERWOLDE - De brandweer van Oldebroek heeft zaterdagavond een rietbrand langs de Driemerkenweg bij Oosterwolde moeten blussen. Er stond een strook van 200 bij 60 meter riet in brand.

Een schuurtje dat in het veld stond is door de brand in de as gelegd.

De brandweer kon het vuur bedwingen door de brand aan beide zijden in te sluiten. Dit was onder andere mogelijk, doordat de sloten nog bevroren en dus makkelijk over te steken waren.

De politie houdt rekening met brandstichting en is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien.