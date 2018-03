Oppassen! Kans op gladheid in Gelderland

ARNHEM - Het is oppassen geblazen als u de weg op gaat. Vanaf middernacht tot zondagochtend 10.00 uur kan het glad zijn door ijzel of bevriezing van natte weggedeelten. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven.

Er trekt een gebied met lokaal lichte neerslag over het land. De regen kan op een nog koude ondergrond bevriezen, hierdoor kan het plaatselijk glad worden. Ook is er kans op ijzel.

In de loop van zondagochtend lopen de temperaturen overal sterk op en verdwijnt de gladheid. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van een verlate schaatswinter in Gelderland.

Zondag is het ook over met de schaatspret. Het wordt bewolkt en het wordt maximaal 7 of 8 graden.