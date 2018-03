Deel dit artikel:











Brons voor Hassan en ook voor Visser Sifan Hassan won eerder deze week zilver op de 3000 meter. Foto: ANP

BIRMINGHAM - Atlete Sifan Hassan (25) uit Arnhem heeft op de WK indooratletiek in Birmingham brons gewonnen op de 1500 meter. Plaatsgenote Nadine Visser die was doorgedrongen tot de finale van de 60 meter horden, werd in haar eindstrijd eveneens derde.

Hassan, twee jaar geleden goed voor goud in Portland op de 1500 meter indoor, kon het in Birmingham in de finale niet bolwerken. Ze moest de eindzege laten aan haar rivale Genzebe Dibaba uit Ethiopië. De Britse Laura Muir passeerde Hassan ook tijdens het laatste rondje over de Engelse indoorbaan en pakte zilver. Hassan won eerder op de WK indoor zilver op de 3000 meter. Nadine Visser komt ook met eremetaal terug naar Arnhem. In de finale waren alleen de Amerikaanse deelneemsters Kendra Harrison (goud) en Christina Manning sneller. De hordenloopster was de eindstrijd op de 60 meter horden binnen gestormd door het uit 1989 (!) stammende Nederlandse record van Marjan Olyslager uit de boeken te rennen. In de halve finale kwam ze tot 7,83. In de finale liep Visser 7,84. Eelco Sintnicolaas vijfde op meerkamp Eerder op de avond sloot Eelco Sintnicolaas de meerkamp af als vijfde. De Apeldoorner (30) stond na de eerste dag waarop vier onderdelen werden afgewerkt op een uitzichtloze tiende positie. Hij klom zaterdag omhoog door vierde te worden op de 60 meter horden en het polsstokhoogspringen te winnen met 5,40 meter. Het slotnummer, de 1000 meter, was goed voor 809 punten; Sintnicolaas klom daardoor van de zesde naar de vijfde plaats. De Apeldoorner kwam uiteindelijk tot een totaal van 5997 punten. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl