Dappere pompbediende verdient bloemetje

NIJMEGEN - De politie heeft een kordate medewerker van een tankstation aan de Sint Annastraat in Nijmegen verblijd met een bloemetje. Dankzij hem kon namelijk een dief in de kraag worden gevat.

Agenten probeerden de dief, die zich zaterdagmorgen in de tankshop agressief had gedragen, aan te houden toen die zich in een auto uit de voeten wilde maken. De man gaf echter een dot gas waardoor een van de agenten enige meters werd meegesleurd.

De automobilist kwam niet ver, want de medewerker van het tankstation had kans gezien aan de handrem te trekken.

De verdachte zit 'nu achter de dikke deur', schrijft de politie Nijmegen op Facebook. De man was stevig onder invloed van alcohol. Bij zijn aanhouding verklaarde hij niet van plan te zijn voor zijn broodjes en brandstof te betalen.