Zilver voor 'kansloze' Van Vleuten; Ligtlee pakt brons op WK baanwielrennen Ligtlee na haar bronzen rit. Foto: ANP

APELDOORN - Annemiek van Vleuten heeft zoals verwacht zilver gepakt op de individuele achtervolging bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn. De Wageningse (35) was in de finale niet opgewassen tegen de Amerikaanse Chloe Dygert. Elis Ligtlee uit Eerbeek veroverde eerder op zaterdagavond brons op de 500 meter tijdrit.

Van Vleuten wist dat ze in de finale tegen Dygert niet opgewassen was; in de eindstrijd werd ze zelfs ingehaald. De 21-jarige Amerikaanse had in de kwalificaties verbaasd met een wereldrecord: 3.20,072. 's Avonds was ze nog net iets sneller: 3.20,060. Van Vleuten, op de weg wereldkampioene tijdrijden, had 's middags een Nederlands record gereden: 3.29,913, de tweede tijd. Ligtlee De 23-jarige Eerbeekse Ligtlee moest in de finale van de 500 meter tijdrit de Duitse Miriam Welte en titelverdedigster Daria Sjmeleva uit Rusland, die tweede werd, voor zich dulden. Ligtlee hield een andere Duitse, Pauline Sophie Grabosch, drieduizendste van een seconde achter zich en eiste zo het brons voor zich op. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl