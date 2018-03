Deel dit artikel:











Ligtlee pakt brons op WK baanwielrennen Foto: ANP

APELDOORN - Elis Ligtlee heeft bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn brons veroverd op de 500 meter tijdrit. De 23-jarige Eerbeekse was in de kwalificaties goed geweest voor de vierde tijd: 33,557. In de finale was ze nog een fractie sneller: 33,484.

De wereldtitel was voor de Duitse Miriam Welte: 33,150. Titelverdedigster Daria Sjmeleva uit Rusland werd tweede: 33,237. Ligtlee hield een andere

Duitse, Pauline Sophie Grabosch, drieduizendste van een seconde achter zich.



Dit niet-olympische onderdeel werd nog nooit door een Nederlandse gewonnen. Ligtlee werd in 2016 derde. Daarna won ze goud op de Spelen op het

onderdeel keirin, waarna een lange blessureperiode volgde. Later komt Annemiek van Vleuten uit Wageningen nog aan de start in de finale van de individuele achtervolging.

