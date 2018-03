Archeologen doen weer bijzondere vondsten in Bennekom

EDE - Het terrein waar voorheen de Vossenvelde Mavo stond in Bennekom geeft steeds meer van zijn eigen geschiedenis prijs.

Prehistorische resten van de eerste landbouwers van ons land zijn er recent uit de grond naar boven gekomen. Archeologen zijn ze voor het eerst tegengekomen in Limburg maar nu dus ook in Bennekom.

'Dit is echt uniek, en nog nooit zo noordelijk gevonden', aldus Eric Norde, archeoloog en adviseur voor de gemeente Ede. Ook zijn er fragmenten van houtskoolmeilers gevonden (800 tot 1000 na Christus); plekken waar op gecontroleerde wijze houtskool werd geproduceerd. Mogelijk houdt de houtskoolproductie verband met de grootschalige ijzerproductie in die tijd op de Veluwe.

Expositie in Cultura

De sporen en vondsten worden door archeologisch bureau RAAP uit Zutphen verder onderzocht. In Cultura in Ede begint 20 maart een expositie van de meest recente opgravingen in Bennekom en de opgravingen die aan de Sportlaan in Ede in 2016 geweest zijn.

Zie ook: Wat is een meiler?