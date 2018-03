Emporium maakt line-up 2018 bekend

WIJCHEN - Dancefestival Emporium heeft de line-up bekendgemaakt voor de editie van dit voorjaar. Verdeeld over negen podia zullen ruim 180 artiesten te zien zijn. Het festival heeft daarnaast ook elk jaar een ander thema, en dit keer is dat 'Hollywood’.

Op het hoofdpodium staan dit jaar bekende namen als Lost Frequencies, Showtek en Lucas & Steve. Verspreid over de overige podia treden artiesten op als Lil Kleine, Bizzey, Jebroer, Tony Junior, Paul Elstak, La Fuente, Stef Ekkel en Lamme Frans.

Naast het overkoepelende thema, presenteren de negen podia ook elk hun eigen subgenre met een bijpassende filmgerelateerde podiumtitel. Zo zijn er podia onder de naam Star Wars, Transformers, Fast & Furious, Pirates of the Caribbean, Super Heroes, Jurassic Park, House of Horror en Toy Story. Het hoofdpodium draagt dit jaar de naam The Oscars.

Emporium Hollywood vindt op zaterdag 26 mei plaats in de Wijchense Berendonck. De complete line-up en overige informatie over het festival zijn te vinden op de website van het evenement.