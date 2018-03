Deel dit artikel:











'Lichte verbetering bij aangereden wielercommissaris' Diao Xiaojuan na de crash. Foto: ANP

APELDOORN - Bij het jurylid dat vrijdag tijdens de WK baanwielrennen in Apeldoorn werd aangereden door een deelneemster is lichte verbetering geconstateerd. De man werd na het ongeval per brancard afgevoerd en met een traumahelikopter naar het ziekenhuis van Zwolle gebracht.

'De UCI-commissaris die gewond raakte bij de WK ligt in stabiele toestand en vertoont tekenen van lichte verbetering', zegt de internationale wielerunie UCI. 'Hij blijft in het ziekenhuis voor verdere behandeling.' Over de aard van de verwondingen zijn geen mededelingen gedaan. De man wilde tijdens het eerste onderdeel van het omnium voor vrouwen, de scratch, een rugnummer van de baan pakken dat bij een eerdere val was losgeraakt. Hij werd daarbij aangereden door Diao Xiaojuan, een renster uit Hongkong die net aan kop reed. Het jurylid leek buiten bewustzijn en werd afgeschermd behandeld langs de baan. De wedstrijd lag lange tijd stil. Zie ook: Aangereden jurylid bij WK baanwielrennen in stabiele toestand Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl