Uitverkoop: kerkbanken in Ruurlo

De kerk moet na de verbouwing multifunctioneel zijn; er moeten exposities en concerten gehouden kunnen worden. 'En dat kan niet met de vaste kerkbanken die ook nog eens op een verhoging stonden', laat Rinus Dijkman weten. Hij is voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Ruurlo/Barchem.

Behalve de kerkbanken gaan ook de losse stoelen die in kerk stonden in de verkoop. De stoelen zijn te koop voor 25 euro per stuk, de kerkbanken voor 200 euro (ongeacht de lengte).

Mocht u een kerkbank willen gaan halen in Ruurlo; we adviseren u wel even een aanhanger te huren.