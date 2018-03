Groenlo op de schaatsbaan terug naar 1627

ULFT - Tientallen enthousiastelingen hebben zaterdagmiddag, gehuld in authentieke kledij, rondjes geschaatst op de ijsbaan bij de Batterij in Groenlo.

'Het idee speelt al jaren', vertelt Joop Hubers. In de zomer is hij enthousiaste deelnemer bij de Slag om Grolle, maar ook in de winter gaat hij qua kleding graag terug naar het jaar 1627. 'Het is leuk om het in een andere setting te doen', vindt Hubers. 'Niet alleen een slag nabootsen, maar ook het dagelijks leven uit de zeventiende eeuw. Die tijd wordt ook wel de kleine ijstijd genoemd en daar zijn prachtige schilderijen van.' Hubers verwijst daarmee naar de winterlandschappen die bijvoorbeeld Hendrick Avercamp produceerde.



Het is de eerste keer dat er een schaatsbaan is gerealiseerd bij de Batterij. "Dus dit is de gelegenheid", vindt Marjolein Houwers, een van de organisatoren van het moment op de ijsbaan. Hoewel het schaatsen in kledij maar een uurtje duurde, leeft bij de organisatoren niks anders dan tevredenheid. 'Volgens mij hebben we de kerstkaart al binnen', besluit Houwers.



Foto: REGIO8