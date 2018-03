Deel dit artikel:











Brand bij hoveniersbedrijf ontstond door tractor

WEHL - In Wehl heeft zaterdag brand gewoed in een schuur van een hoveniersbedrijf. In de schuur staan meerdere voertuigen, maar er waren geen mensen of dieren aanwezig. De schuur raakte beschadigd door de brand.

De brandweer was snel ter plaatse en schaalde op, rond 12.30 uur was de brand onder controle.Vermoedelijk is de brand ontstaan door een tractor die net gebruikt was en nog warm was. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl