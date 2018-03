Voor Vitesse staat zondag tegen Ajax veel op het spel

Vitesse staat zevende en heeft slechts twee punten meer dan ADO. De achtste plaats volstaat nog net voor de play-offs, maar Heerenveen en Heracles zijn ook nadrukkelijk in de race voor een ticket. 'We moeten vol aan de bak', weet trainer Henk Fraser dan ook. 'Maar een tegenstander als Ajax motiveert. Meestal spelen wij tegen de grotere ploegen ook beter, ook omdat zij van hun eigen kwaliteiten uitgaan.'

Ver onder de maat

Vitesse won in de Arena van Ajax en klopte onlangs op eigen veld Feyenoord. Maar daarna presteerde de Arnhemse club weer ver onder de maat en liep het vijf verliespunten op in twee duels. Fraser weet dat Vitesse de aanval moet zoeken zondag in een ongetwijfeld goed gevuld Gelredome. Ajax kan zich ook al geen puntenverlies meer permitteren na de 0-0 tegen ADO.

'Alleen verdedigen heeft weinig nut tegen Ajax met de kwaliteiten die wij hebben. Tegen ADO had Ajax het lastig, maar zij kunnen vanuit een gesloten organisatie uitstekend spelen. Dat ligt ons minder. We zullen zelf aan het voetballen moeten komen en laten zien hoe goed we zijn.'

Karavaev

Fraser kan over een nagenoeg complete selectie beschikken. Serero, Faye en Linssen hebben kleine pijntjes, maar doorstonden vrijdag de besloten training goed. De coach zinspeelt op een wijziging achterin. Karavaev maakt een goede kans te debuteren in de basis als linksback. Dat zou dan ten koste gaan van Faye.