Marathon op natuurijs (maar nu voor iedereen)

HEUMEN - Voor iedereen met een liefde voor natuurijs werd zaterdag in Heumen een marathon op natuurijs gehouden.

In totaal werden er drie marathons verreden: de schaatsers werden verdeeld in drie groepen: beginners en instappers, snelle beginners en snelle aspiranten. 'Fantastisch. Natuurijs is het mooiste wat er is en dan een wedstrijd kunnen organiseren in de omgeving van Nijmegen. Dat vinden we fantastisch'. vertelt iemand van de organisatie.