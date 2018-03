Zelfs Frank Boeijen is onder de indruk van 8-jarige Maya

Foto: The Voice Kids

HILVERSUM - Ze is pas 8 jaar, en toch heeft ze vrijdagavond de harten van veel mensen doen smelten. Maya deed mee aan de kindertalentenjacht The Voice Kids, een programma waarin RTL 4 op zoek gaat naar jonge zangtalentjes. Ze koos een niet echt voor de hand liggend nummer, namelijk Zwart Wit van de Nijmeegse zanger Frank Boeijen.

In no-time is de viertallige jury om en binnen en alle coaches draaien in de loop van het nummer hun stoel richting de zangeres.

Maya kan op haar jonge leeftijd al haarfijn uitleggen waar het nummer Zwart Wit over gaat: 'Sommige mensen pesten elkaar omdat ze een andere huidskleur hebben. Maar dat moet helemaal niet.'

Rapper Ali B besloot vervolgens op Maya's reactie tijdens de opnames Frank Boeijen zélf even om een reactie te vragen. Hij belde hem op. Vervolgens mocht Maya nog een stukje uit haar optreden herhalen zodat Frank even kon meeluisteren.

Zijn reactie: 'Is ze pas 8 jaar? Wat bijzonder! En wat heeft ze het goed gedaan!' Dat Maya voor een nummer van Frank Boeijen koos blijkt niet verwonderlijk, het is haar lievelingsmuziek.