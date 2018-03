Deel dit artikel:











Mishandeling Epe: verdachte aangehouden

EPE - In het centrum in Epe is in de nacht van vrijdag op zaterdag een persoon mishandeld. De politie kon even later een verdachte aanhouden.

De verdachte zit in de cel. Over de verwondingen bij het slachtoffer is niets bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl