Milieustraat voorlopig dicht na uitbranden loods Nijkerk Foto: Persbureau Heitink

NIJKERK - De milieustraat In Nijkerk blijft voorlopig dicht nadat er brand woedde in een van de loodsen. Die loods is volledig uitgebrand. Volgens de gemeente Nijkerk heeft de brandweer kunnen voorkomen dat de brand oversloeg.

De brandweer schaalde vanwege de brand op. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl